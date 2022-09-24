Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yusuf B. idaresindeki 37 HC 018 plakalı otomobil, 27 ALS 292 plakalı motosiklet ile Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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