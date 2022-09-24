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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

24.09.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yusuf B. idaresindeki 37 HC 018 plakalı otomobil, 27 ALS 292 plakalı motosiklet ile Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cumartesi

Yavuz Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
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