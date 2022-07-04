Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AZJ 02 plakalı otomobil ile M.E.B. idaresindeki elektrikli bisiklet, Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü'nde çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle arkasındaki F.S. yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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