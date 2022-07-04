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Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

04.07.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AZJ 02 plakalı otomobil ile M.E.B. idaresindeki elektrikli bisiklet, Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü'nde çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle arkasındaki F.S. yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:16
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:29
Akşam
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Yatsı
21:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
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