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Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonunda 5 kişi yakalandı

11.10.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da özel harekat destekli narkotik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen farklı adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan 5 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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