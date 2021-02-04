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Adıyaman’da sahte parfüm ele geçirildi

04.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da sahte parfüm ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilen iki şahsın üzerinden çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan mahallesinde devriye görevi yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği iki şahsı durdurarak inceledi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilen iki şahsın üzerinden çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan mahallesinde devriye görevi yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği iki şahsı durdurarak inceledi. Polis ekipleri şahısların yanlarında bulunan çantalarda yaptıkları aramada 65 adet kaçak ve sahte olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirdi. Parfümlere el koyan polis ekipleri H.H.V., ile S.V., isimli şahıslar ile ilgili işlem başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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