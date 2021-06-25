Adıyaman'da, şehit Canördek'in adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 3 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in Adıyaman'da isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı tarafından şehit Cevdet Canördek'in şehadetinin 3'üncü yılında memleketi Adıyaman'da Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Yılmaz Çetinkaya ve şehidin kız kardeşi Tülay Canördek konuşma yaptı.

Daha sonra şehidin isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphanenin açılışına AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın yanı sıra video konferans yöntemiyle Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Güroymak Kaymakamı Emre Zeyrek ve Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Ulucanlı katıldı.

