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Adıyaman'da selde hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri defnedildi

16.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da sağanak sonrası meydana gelen selde yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri toprağa verildi.

Adıyaman'da selde hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri defnedildi

Tut ilçesinde dün dere yatağının taşması sonucu bahçeye kurulan konteynerin sürüklenmesinin ardından cesetlerine ulaşılan Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığına getirildi.

Anne ve kızının cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Sarıkaya ailesi ve yakınlarının gözyaşı döktüğü cenaze törenine, bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin Selma Sarıkaya'nın kaybolan kızı Fatma Tekdal ile torunu 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra'ya ulaşmak için dere yatağı ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.

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sel Adıyaman cenaze

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