Adıyaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adıyaman'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sait D. (61) merkeze bağlı Bağpınar köyü yolunda yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Sait D, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıya ilişkin jandarma tarafından çalışma başlatıldı.



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