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Adıyaman'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

08.02.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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