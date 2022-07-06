Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Paşamezrası köyünde bir köpeğin su kuyusunda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı.

Sağlık durumu kontrol edilen köpek, daha sonra doğaya bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz