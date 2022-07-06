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Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

06.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Paşamezrası köyünde bir köpeğin su kuyusunda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı.

Sağlık durumu kontrol edilen köpek, daha sonra doğaya bırakıldı.

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