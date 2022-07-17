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Adıyaman'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

17.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

A.E.G. idaresindeki tarım aracı ilçeye bağlı Havutlu köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Murtaza Yücel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yücel'in cesedi otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
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Sabah
05:11
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
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Yatsı
21:30

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazar

Zeynep Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
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