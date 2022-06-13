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Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

13.06.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Sevgi idaresindeki tarım aracı, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan Sümeyra Sevgi (3), kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.

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