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Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

31.03.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde dün tartıştığı Cengiz Yayla'yı öldüren Abdullah Şuayip Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Zengin, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle dün tartışma çıkmış, av tüfeği ile vurulan Cengiz Yayla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Abdullah Şuayip Zengin ise olaydan sonra gözaltına alınmıştı.

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