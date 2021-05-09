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Adıyaman'da toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

09.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Adıyaman'da bahçe düzenlemesi esnasında toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyurdu köyünde yaşayan Kamber Etyemez, evinin bahçesindeki dut ağacının dibindeki toprağı kazdığı esnada kemik parçalarına rastladı.

Hayvan iskeleti olduğunu sanarak kazmaya devam eden Etyemez, üç diş ve kara lastik ayakkabının tabanını da bulunca insana ait olabilecekleri düşüncesiyle jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kafatası ve kemiklerin insan ait olduğunu tespit etti.

Bulunan kemiklerin 1988 yılında kaybolan Kamber Etmeyez'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kemikleri ve Etmeyez'in yakınlarından aldıkları kan numunelerini DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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