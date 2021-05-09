Adıyaman'da toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Adıyaman'da bahçe düzenlemesi esnasında toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyurdu köyünde yaşayan Kamber Etyemez, evinin bahçesindeki dut ağacının dibindeki toprağı kazdığı esnada kemik parçalarına rastladı.
Hayvan iskeleti olduğunu sanarak kazmaya devam eden Etyemez, üç diş ve kara lastik ayakkabının tabanını da bulunca insana ait olabilecekleri düşüncesiyle jandarmaya bilgi verdi.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kafatası ve kemiklerin insan ait olduğunu tespit etti.
Bulunan kemiklerin 1988 yılında kaybolan Kamber Etmeyez'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kemikleri ve Etmeyez'in yakınlarından aldıkları kan numunelerini DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz