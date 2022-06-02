Adıyaman'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karadağ ormanlık alanları toz taşınımı nedeniyle görünmez hale geldi.
Toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu.
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