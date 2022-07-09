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Adıyaman'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı tutuklandı

09.07.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 61 gram sentetik uyuşturucu ve 2 sentetik hap ele geçirilirken, 25 suç kaydı bulunan C.Ç, 20 suç kaydı bulunan M.L. ve 34 suç kaydı bulunan M.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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