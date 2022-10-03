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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

03.10.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde Y.D'ye ait bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler şüpheliye ait evde yaptıkları aramada, 2 kilo 480 gram esrar, 1 kök hint kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Adıyaman uyuşturucu

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
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Sabah
06:17
Öğle
12:21
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Pazartesi

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