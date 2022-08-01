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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.08.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

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İkindi
16:28
Akşam
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Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Ergün Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Erdil Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
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