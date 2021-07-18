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Adıyaman'da üzerinde eroin ile uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

18.07.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da üzerinde eroin ile uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da minibüste yapılan aramada üzerinde bir miktar eroin ile 6 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu, polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan yolcu minibüsünü durdurdu.

Ekipler, minibüstekilerden şüphelendikleri Y.İ.D'nin üstünü aradı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar eroin maddesi ile 6 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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