YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi

Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi

07.09.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ikinci endemik alt tür olarak keşfedilen böceğe "bidessus anatolicus adiyaman" adı verildi - ADYÜ Kahta Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar: - "Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bize göstermektedir"

Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi

Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda, endemik olan "bidessus anatolicus anatolicus" alt türünden sonra ikinci endemik alt tür keşfedildi. Böceğe "bidessus anatolicus adiyaman" adı verildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Kahta Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, "bidessus anatolicus adiyaman"ın yaklaşık 2 milimetre boylarında ve tatlı sularda yaşadığını belirtti.

Keşfedilen böceğin, tatlı sulardaki organik maddeleri parçalayarak doğaya fayda sağladığını dile getiren Taşar, "Aynı zamanda su ekosistemi içerisinde yaşayan balıkların da besin kaynağı olabilmektedirler. Daha önce 'hydrochus adiyamanensis' isimli yeni bir türü bilim dünyasına yaptığımız çalışmalar neticesinde duyurmuştuk. Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk." ifadesini kullandı.

Taşar, buldukları "bidessus anatolicus adiyaman" adlı böceği, hayvan sistematiği alanında yetkin ve prestijli bir dergi olan "Zootaxa" isimli dergide yayımlanan çalışma ile bilim dünyasına duyurduklarını bildirdi.

Türkiye'nin zengin flora ve faunaya sahip olduğuna dikkati çeken Taşar şunları kaydetti:

"Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ülkemizin coğrafi konumu itibari ile hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bize göstermektedir. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ise yabancı bilim insanları tarafından yapıldığını görüyoruz. Yabancı araştırmacıların 1990’lara kadar ülkemizin birçok yerini gezdiklerini ve buralardan topladıkları örnekleri ülkelerine ve doğa-tarih müzelerine götürmek sureti ile yayımladıklarını görüyoruz. Son yıllarda üniversite sayılarımızın artması ile bilim insanlarımızın sayısı da artmıştır. Dolayısı ile bu tarz keşifleri ülkemiz adına yerli araştırmacılarımızın yapması mümkün olmuştur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılarÖzel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındıAdıyaman'da tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:56
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Zuhal Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.