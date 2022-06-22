Adıyaman'da yıldırım isabet eden 3 dağ keçisi telef oldu

Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği 3 dağ keçisi telef oldu.

Şerefhan köyü kırsalındaki dağlık arazide hayvanlarını otlatan çobanlar, bir ağaç gölgesinde 3 dağ keçisi leşiyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede dağ keçilerinin yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu tespit etti.

Keçilerin leşleri, diğer canlıların beslenmesi için uygun alanlara bırakıldı.

