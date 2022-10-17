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Adıyaman'da yıldırım isabet eden 78 küçükbaş hayvan telef oldu

17.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da yıldırım isabet eden 78 küçükbaş hayvan telef oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 78 küçükbaş hayvan telef oldu.

Uzunkuyu köyü kırsalında Selim Arslan'a ait ağıldaki küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım isabet etti. Olayda 78 keçi telef oldu.

Selim Arslan, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

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