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Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

01.03.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Esat Kaya idaresindeki 02 HT 160 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 17. kilometresinde, Fikret Gürbüz'un kullandığı 02 HT 056 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esat Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adıyaman

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