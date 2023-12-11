Adıyaman'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında, Mahmut Orman'ın kullandığı 34 BAV 262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman, Kahta Devlet Hastanesine, Fatma Kömür ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Kömür, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

