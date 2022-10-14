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Adıyaman'daki yabani alıç ağaçları aşılanıyor, orman köylüsü kazanıyor

14.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Taşan: - "2014 yılında aşılama çalışmasına başlanılmış ve peyderpey devam etmiştir. Bu kapsamda şimdiye kadar bin hektar alanda 135 bin yabani alıç ağacına kaliteli alıç aşılaması yapıldı"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da, 2014'ten bu yana bin hektarlık alanda 135 bin yabani alıç ağacı aşılanarak orman köylüsüne yılda 1 milyon lira gelir sağlandı.

Şanlıurfa Orman Müdürlüğünce, sorumluluk sahasındaki Adıyaman'ın dağlarında bulunan yabani ağaçlar önemli gelir kapısı haline dönüştürüldü. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda aşılanan binlerce ağaç, alıç meyvesi vermeye başladı. Hasadı yapılan ürünler, tüccarlar vasıtasıyla İstanbul, Adana ve Konya gibi birçok ildeki tezgahlarda yerini alıyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Taşan, AA muhabirine, alıç meyvesinin köylülere ek gelir kapısı olduğunu söyledi.

Kırsal alanda yabani alıç ağaçlarının olduğunu ve bunları aşılama yoluyla kaliteli alıçlara dönüştürdüklerini ifade eden Taşan, şöyle devam etti:

"Ormancılık mesleğinin yanında müdahalelerle bozuk orman alanlarının rehabilitasyon çalışmaları sonucunda özellikle doğada doğal olarak yetişen menengiç ve alıç ağaçlarının aşılanması sonucunda kırsalda yaşayan orman köylülerimize ek gelir sağlanıyor. Adıyaman'da daha yoğun olarak bulunan alıçların aşılanmasıyla köylülerimize gelir sağlıyoruz."

2014 yılından bu yana aşılama faaliyeti yürüttüklerini aktaran Taşan, "Şu anda bulunduğumuz alan 600 hektarlık bir alan. 2014 yılında aşılama çalışmasına başlanılmış ve peyderpey devam etmiştir. Bu kapsamda şimdiye kadar bin hektar alanda 135 bin yabani alıç ağacına kaliteli alıç aşılaması yapıldı." dedi.

Taşan, bu yıl 20 ton rekolte beklediklerini belirterek, "Kaliteli olan alıçlar, köylülere ek gelir sağlıyor. 20 tonluk rekolte köylü kardeşlerimize yaklaşık 1 milyon lira katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- Yok satıyor

Harmanlı Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Memiş Aldanmış ise 2014 yılında başlanan aşılama çalışmalarının bugün meyvelerini topladıklarını söyledi.

Köylüler için ek gelir sağlandığını anlatan Aldanmış, "Pazar sorunumuz yok. Büyük rağbet var. Bazı illerden gelen tüccarlar istiyorlar, yok satıyoruz diyebilirim." diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Gizem Bilgili de bu yıl alıç hasadının başladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Alıçlar, köylülerimiz için alternatif bir ürün olmuş durumda. Biz de onlara hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda yardımcı oluyoruz. Bu yıl ürünler çok güzel, meyve kaybımız yok. Doğal koşullarda yetişiyor. Üreticiye herhangi bir maliyeti ve zahmeti de yok."

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