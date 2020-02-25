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Adıyaman’ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.02.2020 18:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 2019 yılında yapılan sağlık yatırımları ve 2020 yılı hedeflerinin konuşulduğu değerlendirme toplantısı düzenlendi.Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm.

Adıyaman’ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi

Adıyaman’da 2019 yılında yapılan sağlık yatırımları ve 2020 yılı hedeflerinin konuşulduğu değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Değerlendirme toplantısında, 2019 yılında yapılan çalışmalar, istatistiki veriler, 2019 yılı yatırımları ve 2020 yılı hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler istişare edilerek, mali tabloların analizleri, yeni açılacak olan sağlık tesisleri ve planlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler verildi.
Sağlık Müdürü Erdoğan Öz konuşmasında, “Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği eşit ve en üst seviyede yararlanmayı sağlayarak dengeli bir sağlık hizmeti sunmak, kişilerin yaşam kalitesini ve hayat standardını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Hedefimize ulaşmamızda destek ve katkılarını bir an olsun bizlerden esirgemeyen Valimiz Aykut Pekmez’e, tüm milletvekillerimize ve gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık yöneticilerimiz ve sahada çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Daha sonra Uzm. Dr. Selçuk Aksöz tarafından Corona/Covid-19 virüs ile ilgili bilgilendirme sunusu yapıldı.
Özellikle son günlerde başta Çin olmak üzere birçok ülkeye yayıla virüsün bulaşma yolu, korunmak için neler yapılması gerektiği, el yıkama ve hijyen alışkanlığının önemi hakkında sağlık çalışanlarına gerekli bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman’ın sağlıkta ki durumu değerlendirildi

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