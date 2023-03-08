Adıyamanlı depremzede aile çadır kentlerde kalanlar için çiğ köfte yoğuruyor

Adıyaman'da depremzede aile, çadır kentlerde yaşayan afetzedelere çiğ köfte yoğurarak ikram ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da yaşayan depremzede Selçuk Deliceoğlu, teyze, dayı ve dayı çocuklarından 20 akrabasıyla, acılarını bir kenara bırakarak afetten etkilenen ailelere destek olmak amacıyla kolları sıvadı.

Aile bireyleriyle bir araya gelen Deliceoğlu, her gün yaklaşık 1000 kişilik çiğ köfte yoğurarak çadırlarda kalanlara ikram ediyor.

HAYIRSEVERLER DESTEK OLUYOR

Selçuk Deliceoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremde Adıyaman'da olduklarını söyledi.

Büyük bir felaket atlattıklarını belirten Deliceoğlu, "Anlatmakla olmaz, yaşamak lazım. Allah kimseye o günleri yaşatmasın. Bir depremzede olarak her zaman Adıyaman halkının yanında olduk. 'Ne yapalım' diye düşünürken teyzelerim, dayılarım, dayılarımın çocuklarıyla beraber böyle bir şey yapmaya karar verdik." dedi.

Başta maddi yönden sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Deliceoğlu, "Sonra il dışından depremzede olmayan akrabalarımızdan, hayırseverlerden para toplayarak Adıyaman'ın her çadır kentinde, her akşam yaklaşık 1000 kişiye çiğ köfte vermeye başladık." diye konuştu.

Deliceoğlu, yardımlarını esirgemeyen akraba ve hayırseverlere teşekkür etti.

"GÖNLÜMÜZÜN FERAHLIĞINI HİSSEDİYORUZ"

Ramazan ayının ortalarına kadar çiğ köfte ikram etmeye devam edeceklerini anlatan Deliceoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yapalım diye düşünürken tüp eksikliği, yemek eksikliği, malzeme eksikliği... O zaman biz de kendi tadımız olan çiğ köfte yapalım dedik. Tüp ve mutfak malzemesi olmadan. Hem kendi ağız tadımız olsun hem vatandaşın ağzına değişik tat olması için bu işe başladık. Bize 'Buraya bir daha ne zaman geleceksiniz, ne zaman yapacaksınız?' diye soranlar oldu. Allah devamını getirsin. Öncelikle gönlümüzün ferahlığını hissediyoruz. Gördükçe daha çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

