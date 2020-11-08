Adıyamanlı gençler depremzede çocuklar için harekete geçti

Proje kapsamında merkezdeki el sanatları atölyesinde çalışan Fatma Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir depreminden çok etkilendiklerini belirterek enkazdan saatler sonra çıkartılan Ayda ve Elif ile diğer depremzede çocuklar için mutlaka bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Gençler, malzemelerini kendileri tedarik ederek her gün onlarca çocuk için atkı, bere ve patik örüyor.

Seher Bozkurt da projenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak "Biz adeta Adıyaman'dan İzmir'e kardeşlik köprüsü örüyoruz. Bunu yaparken hem hüzün hem de mutluluğu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut da gençlerden bu proje için talep gelince çok mutlu olduklarını belirterek "Daha önce de buna benzer birçok faaliyet yaparak atölyemizi gençler için açıp her türlü desteği sağladık. Gençlere merhamet ve sevginin inşası için yaptıkları bu faaliyetler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut, birkaç gün önce başlatılan bu proje ile çok sayıda çocuğa yetecek kadar bere, atkı ve patik hazırlandığını aktararak, ürünleri en kısa sürede İzmir'e ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

