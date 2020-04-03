YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.04.2020 18:50 | Son Güncelleme

Korono virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyasına’ Adıyamanlı vatandaşlardan büyük destek sağlanıyor.Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde oturan Yusuf Turgut, Valilik öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan GAMER görevlilerini arayarak kendisinin 65 yaş üstü olduğunu ve dışarı çıkması sınırlandırıldığından ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ destek olmak istediğini söyledi.Durum üzerine belirtilen adrese giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipler, Yusuf Turgut’un bağışladığı 650 TL’yi alarak bankaya götürdü.

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Korono virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyasına’ Adıyamanlı vatandaşlardan büyük destek sağlanıyor.
Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde oturan Yusuf Turgut, Valilik öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan GAMER görevlilerini arayarak kendisinin 65 yaş üstü olduğunu ve dışarı çıkması sınırlandırıldığından ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ destek olmak istediğini söyledi.
Durum üzerine belirtilen adrese giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipler, Yusuf Turgut’un bağışladığı 650 TL’yi alarak bankaya götürdü. ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ hesabına yatırılan para sonrasında banka görevlilerinden dekont alınarak Yusuf Turgut’a teslim edildi.
Yusuf Turgut, “Milli Dayanışma Kampanyasına’ emekli bir vatandaş olarak bu kervana bir nebze de olsa destek olmak ve bu çorbada bizim de tuzumuzun olması için emekli maaşımdan 650 TL bağışlıyorum. İnsanlarımızın birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatanımızın ve milletimizin hem görev olarak hem de maddi olarak yanındayız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:02
Öğle
12:35
İkindi
16:10
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Doğan Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

Besni Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ‘Destek Kart’

Besni Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ‘Destek Kart’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.