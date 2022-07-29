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Adli Bilimler mezunları ne iş yapar? Adli Bilimler bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

27.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi, çalışma hayatımızdaki mutluluğumuz için önemli bir karardır. Üniversitelerin adli bilimler bölümü ise suç dünyası ve adalet ile ilgilenen pek çok öğrencinin dikkatini çeken bir bölümdür. Adli bilimler bölümü ülkemizde sadece iki üniversitede bulunur. Adli bilimler mezunları ne iş yapar?

Adli Bilimler mezunları ne iş yapar? Adli Bilimler bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Adli bilimler bölümü, Türkiye’de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Üsküdar Üniversitesi’nde bulunur. Bölümün bir diğer seçeneği ise adli bilimler mühendisliği bölümüdür. Mühendislik bölümü ise sadece Fırat Üniversitesinde bulunmaktadır. Adli bilimler bölümü pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de davalar için delil oluşturacak araştırmaların yürütülmesi ile ilgilenir.

Adli bilimler bölümü nedir?

Adli bilimler bölümünde eğitim, adli bilimler ve ceza üzerine gerçekleştirilen incelemeleri konu alan bir akademik disiplindir. Bölümün temel amacı ise kan, DNA, parmak izleri gibi kanıtların nasıl analiz edileceğini ve mahkemede nasıl sunulacağını öğretir. Ayrıca delil toplamak ve toplanan delillerin laboratuvar ortamında nasıl analiz edileceği konusunda öğrencilere eğitim verir.

Adli bilimler bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Üniversitelerin adli bilimler bölümü dört yıl eğitim veren bir lisans bölümüdür. Ülkemizde ilk adli bilimler bölümü 2020 yılında açılmıştır.

Başlıca adli bilimler bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Olay Yeri İnceleme
  • Adli tıp
  • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri
  • Adli Bilimlerde İstatistik
  • Türk Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması
  • Adli Biyoloji
  • Adli Matematik
  • Adli Fizik
  • Adli Kimya
  • Kriminalistik

Adli bilimler mezunları ne iş yapar?

Adli bilimler mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Temel olarak adalet sistemimizde ihtiyaç duyulan delillerin elde edilmesi ve bilimsel yöntemlerin uygulanarak delillerin analiz mezunların ana görevleri arasındadır.

Adli bilimler mezunları nerelerde çalışır?

Adli bilimler mezunlarının kamuda iş olanakları özel sektöre göre oldukça fazladır. Mezunlara yerel polis birimlerinde oldukça fazla ihtiyaç bulunur. Fakat atamalar KPSS sınavı sonuçları neticesinde gerçekleştirilir. Adli bilimler mezunlarının özel sektörde iş olanakları çok fazla bulunmuyor. Fakat mezunlar bu alanda özel girişimlerde bulunabilirler.

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