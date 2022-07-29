Adli Bilimler mezunları ne iş yapar? Adli Bilimler bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Adli bilimler bölümü, Türkiye’de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Üsküdar Üniversitesi’nde bulunur. Bölümün bir diğer seçeneği ise adli bilimler mühendisliği bölümüdür. Mühendislik bölümü ise sadece Fırat Üniversitesinde bulunmaktadır. Adli bilimler bölümü pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de davalar için delil oluşturacak araştırmaların yürütülmesi ile ilgilenir.

Adli bilimler bölümü nedir?

Adli bilimler bölümünde eğitim, adli bilimler ve ceza üzerine gerçekleştirilen incelemeleri konu alan bir akademik disiplindir. Bölümün temel amacı ise kan, DNA, parmak izleri gibi kanıtların nasıl analiz edileceğini ve mahkemede nasıl sunulacağını öğretir. Ayrıca delil toplamak ve toplanan delillerin laboratuvar ortamında nasıl analiz edileceği konusunda öğrencilere eğitim verir.

Adli bilimler bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Üniversitelerin adli bilimler bölümü dört yıl eğitim veren bir lisans bölümüdür. Ülkemizde ilk adli bilimler bölümü 2020 yılında açılmıştır.

Başlıca adli bilimler bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Olay Yeri İnceleme

Adli tıp

Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri

Adli Bilimlerde İstatistik

Türk Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması

Adli Biyoloji

Adli Matematik

Adli Fizik

Adli Kimya

Kriminalistik

Adli bilimler mezunları ne iş yapar?

Adli bilimler mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Temel olarak adalet sistemimizde ihtiyaç duyulan delillerin elde edilmesi ve bilimsel yöntemlerin uygulanarak delillerin analiz mezunların ana görevleri arasındadır.

Adli bilimler mezunları nerelerde çalışır?

Adli bilimler mezunlarının kamuda iş olanakları özel sektöre göre oldukça fazladır. Mezunlara yerel polis birimlerinde oldukça fazla ihtiyaç bulunur. Fakat atamalar KPSS sınavı sonuçları neticesinde gerçekleştirilir. Adli bilimler mezunlarının özel sektörde iş olanakları çok fazla bulunmuyor. Fakat mezunlar bu alanda özel girişimlerde bulunabilirler.



