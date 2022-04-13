YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama:

Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama:

13.04.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu tarafından 'Adli Tıp Kurumu, Ferhan Yılmaz'ın ailesinden otopsi raporunun 5 ay değil 2 ayda çıkması için açıkça rüşvet talep etmiş' şeklinde yapılan açıklama gerçekleri yansıtmamaktadır" - "Adli Tıp Kurumu çalışanlarını zan altında bırakmaya yönelik bu tür mesnetsiz açıklamalar hakkında gerekli hukuki yollara müracaat edilecektir"

İSTANBUL (AA) - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun "Ferhan Yılmaz'ın ailesinden otopsi raporunun erken çıkması için rüşvet talep edildiği" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve mesnetsiz iddialar hakkında hukuki yollara müracaat edileceğini duyurdu.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 10 Nisan gecesi kuruma gönderilen ve saat 23.00’te otopsisi yapılan Ferhan Yılmaz ile ilgili CHP Milletvekili Tanrıkulu tarafından "Adli Tıp Kurumu Ferhan Yılmaz'ın ailesinden otopsi raporunun 5 ay değil 2 ayda çıkması için açıkça rüşvet talep etmiş" şeklinde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili inceleme ve tetkiklerin devam ettiği ve tamamlandığında nihai raporun en kısa sürede Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığı ile bilinen kurumumuzun bu şekilde asılsız ve dayanaksız bir şekilde yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Adli Tıp Kurumu çalışanlarını zan altında bırakmaya yönelik bu tür mesnetsiz açıklamalar hakkında gerekli hukuki yollara müracaat edilecektir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, son yolculuğuna uğurlandıYargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, son yolculuğuna uğurlandı
Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurduVali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:13
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.