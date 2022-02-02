Adliye, ceza infaz ve denetimli serbestlik personelinden "can dostlar"a şefkat eli

CÜNEYT ÇELİK/İSMAİL KAPLAN - Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adliye, ceza infaz ve denetimli serbestlik personeli, kentteki sokak hayvanlarının zorlu kış koşullarından zarar görmemesi için gönüllü oldu.

Kış mevsiminin uzun geçtiği kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı "Can Dostlarımız Yardım Bekliyor" ile "Sokak Hayvanlarına Mama Bağışı ve Mama Kapları" projelerini başlattı.

Çalışmaya gönüllü katılan kentteki adliye, ceza infaz ve denetimli serbestlik personeli, su borusu, bidon ve çeşitli plastik malzemelerden oluşturdukları kapları, kentin farklı noktalarına yerleştirdi.

Daha sonra aralarında para toplayarak mama alan memurlar, her gün düzenli şekilde daha önce kap yerleştirdikleri noktalara araçlarla giderek mama bırakıyor.

- Sokak hayvanları için farkındalık oluşturdular

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare Memuru Burcu Uysal, AA muhabirine, Kars'ta hava şartlarının zorlu geçtiğini ve sokak hayvanlarının bundan etkilendiğini söyledi.

Kendilerinin hem sokak hayvanlarına yardım etmek hem de bu konuda farkındalık oluşturmak adına proje başlattıklarını ifade eden Uysal, "Karlı ve soğuk havalarda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının beslemek ve bu konuda yetkili kurumlara bir nebze olsun yardımcı olmak amacıyla gönüllük esasına dayalı olarak kampanya başlattık." dedi.

Uysal, sokak hayvanları için mama kapları yaptıklarını ve bunu para vermeden herkesin yapabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ekiplerin, kendi elleriyle geri dönüştürülebilir malzemelerle yapmış oldukları mama kaplarını şehrin belirli noktalarına yerleştirdik. Daha sonra sokak hayvanlarına mama ve yiyecek dağıtımında bulunduk. Bu davranışımızla soğuk ve çetin geçen kış şartlarında can dostlarımızı da unutmadığımızı gösterdik. Tüm halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını, onlara her zaman yardım eli uzatmasını istiyoruz."

