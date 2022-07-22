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Adliyeye sevk edilirken polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

22.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir evden hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilirken kaçmaya teşebbüs eden zanlılar yeniden yakalanırken onlara yardım etmeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir evden hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilirken kaçmaya teşebbüs eden 2 şüpheli ile onlara yardım etmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

19 Temmuz gece saatlerinde Avcılar'daki bir eve hırsızlık amacıyla giren 2 şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 22 yaşındaki Hüseyin U'nun 79 ayrı suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Diğer şüpheli 23 yaşındaki Oğuzhan T'nin ise 66 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildikleri sırada otopark içerisinde polisten kaçma teşebbüsünde bulundu.

Otopark içerisindeki kovalamacanın ardından 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin kaçmasına yardım etmek için orada bulunduğu tespit edilen Nurettin K, Hasan U. ve Diyar E. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışan Hüseyin U'nun kovalamaca sırasında yaralandığı için hastanede tedavisinin sürdüğü, diğer 4 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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