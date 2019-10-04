SPOR

Adnan Erkan: Devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 04.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, "Kupada sadece bizi düşündüren, karşılaşmanın Ankara'da olmaması. Bu kadar uzak bir deplasman olması sadece beni üzdü. Genç ve deneyimli oyunculardan oluşan bir ekibimiz var. Bu kupayı o açıdan önemsiyoruz. Genç oyuncularımızın süre bulacağına inanıyorum. Ligdeki konumumuzu biliyorsunuz, iyi gidiyoruz. İyi de bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte alabildiğimiz kadar puanlar alarak en azından devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz" dedi.

Adnan Erkan: Devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor ile eşleşen Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan, kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün içinde bulunduğu transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Erkan, "Herkes her şeyi konuşabilir ama önemli olan Ankaragücü camiasının ne söylediğidir. Oyuncuların hepsi cevabı sahada veriyorlar. Zor şartlar altında da olsa iyi puanlar alıyoruz. Bu süreç içerisinde yönetimimiz ve başkanımız transfer yasağını da kaldırmak için büyük çaba içerisindeler. Transfer tahtasının da açılmasıyla beraber şartların daha eşit hale gelmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER YASAĞI BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Transfer döneminde kulübe gelen transfer yasağının kendileri için büyük sürpriz olduğunu ifade eden Adnan Erkan, "Sezon başındaki iki aylık süreçte biz son gün, son dakikaya kadar bütün hazırlığımızı yaptık. Bütün oyuncularla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bizim için kötü bir sürpriz oldu. O çalışmalarımızı güncelleyerek devre arasına iyi bir şekilde çıkabiliriz" dedi.

"KUPADA GİDEBİLECEĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Erkan şunları söyledi:

"Kupada gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bu turları geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra rakiplerin ve bizim olduğumuz duruma göre kupa şekillenir. Ligde kalmanın hedeflerini yapıyoruz. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla daha iyi noktalara gelebiliriz. Ankaragücü büyük bir camiadır, bu durumları atlatacağını düşünüyorum."

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
PFDK'dan ağır fatura! 5 maç cezaPFDK'dan ağır fatura! 5 maç ceza
'Derbiyi kazanmak tabii ki önemliydi''Derbiyi kazanmak tabii ki önemliydi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Adnan Erkan

En Çok Okunan Haberler

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

G.Saray'da Falcao şoku!

G.Saray'da Falcao şoku!

Rakibinden Beşiktaş'a olay gönderme!

Rakibinden Beşiktaş'a olay gönderme!

Akılalmaz olay! 5 milli oyuncu kayboldu

Akılalmaz olay! 5 milli oyuncu kayboldu

Süper Lig özetlerinin yayıncısı belli oldu!

Süper Lig özetlerinin yayıncısı belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Diyadin: Her maçı final havasında oynama niyetindeyiz

'Her maç final havasında olacak'

Adnan Erkan: Devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz

'Transfer yasağı sürpriz oldu'

PFDK'dan ağır fatura! 5 maç ceza

PFDK'dan ağır fatura! 5 maç ceza

Metin Diyadin: Derbiyi kazanmak tabii ki önemliydi

'Derbiyi kazanmak tabii ki önemliydi'

MKE Ankaragücü’nden 'kural ihlali' açıklaması

MKE Ankaragücü’nden 'kural ihlali' açıklaması

Metin Diyadin: Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor

'Kadro sıkıntımız sahaya yansıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.