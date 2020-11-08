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Adnan Erkan: İptal edilen gol doğru karar

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 08.11.2020 08:56 | Son Güncelleme

Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, Fenerbahçe’nin iptal edilen gol kararının doğru olduğunu söyledi.

Adnan Erkan: İptal edilen gol doğru karar

Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erkan, sarı-lacivertli takımın karşısına değerli oyunculardan yoksun çıktıklarının altını çizerek, "Lige iyi başlamıştık. Bunu herkes gördü ama Başakşehir maçından bir önceki ve o maçtaki sakatlıklarımız oyun grubumuzdaki en değerli oyuncularımızı kaybettik gibi bir görüntü oldu. Bunun şaşkınlığını ve zorluğunu Başakşehir maçında yaşadık. O maçı kaybettik bu bizi çok üzdü ama o maçı oynadığımız arkadaşlarla mecbur bu maça da çıkacaktık. Tabii Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana bir formu ve geniş kadrosu var. Biz de bunun aksine 7-8 oyuncumuzdan yoksun şekilde maça çıktık. Herkesin bildiği gibi favori Fenerbahçe’ydi ama biz bir haftadır bir sürpriz yapacağımızın inancıyla bunu oyuncularımızla paylaştık. Ona uygun oyun oynadık. Erken gol yemememiz gerekiyordu. Bunu sağladık ve ondan sonra oyuna ortak olduk. Çok doğru zamanlarda 2 gol attık. Dışardan bakıldığında oyunun hakkı gördüğünüz gibi galibiyetimiz şeklindeydi. Bu yönden çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"İPTAL EDİLEN GOL DOĞRU KARAR"

Adnan Erkan, Fenerbahçe’nin VAR uyarısıyla iptal edilen gol pozisyonu hakkında da konuşarak, "Devre arasında izledim. Bize göre de elle alınmış bir toptu. Vücudun dengesiyle hiçbir zaman o şekilde topu önüne alamazdı. Bana göre hakemin kararı doğruydu" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA

ÖZET | Fenerbahçe - Konyaspor: 0-2ÖZET | Fenerbahçe - Konyaspor: 0-2


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