ÖZET | Fenerbahçe - Konyaspor: 0-2

Liderlik yarışı veren Fenerbahçe ligin 8. haftasında Konyaspor'u Kadıköy'de ağırladı. Sarı lacivertliler, Konyaspor'a evinde 2-0 mağlup oldu ve liderlik şansını tepti. Fenerbahçe - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

5' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

7' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Caner'in içeri çevirdiği top auta çıktı.

11' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

13' Fenerbahçe'de Gökhan sağ kanattan son çizgiye inip içeri topu çevirdi ama öncesinde top auta çıkmıştı.

16' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

19' Konyaspor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Miya'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Valencia eliyle kesti. Yeşil-beyazlılar bu defa sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

22' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Sehic'in kucağında kaldı.

26' KONYASPOR'DAN NET FIRSAT! Savunma arkasına sızan Milosevic'in aşırtma vuruşunu kaleci Altay kurtarmayı başardı!