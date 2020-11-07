ÖZET | Fenerbahçe - Konyaspor: 0-2

Liderlik yarışı veren Fenerbahçe ligin 8. haftasında Konyaspor'u Kadıköy'de ağırladı. Sarı lacivertliler, Konyaspor'a evinde 2-0 mağlup oldu ve liderlik şansını tepti. Fenerbahçe - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı...
5' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
7' Fenerbahçe'de sol kanattan son çizgiye inen Caner'in içeri çevirdiği top auta çıktı.
11' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
13' Fenerbahçe'de Gökhan sağ kanattan son çizgiye inip içeri topu çevirdi ama öncesinde top auta çıkmıştı.
16' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
19' Konyaspor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Miya'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Valencia eliyle kesti. Yeşil-beyazlılar bu defa sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.
22' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Sehic'in kucağında kaldı.
26' KONYASPOR'DAN NET FIRSAT! Savunma arkasına sızan Milosevic'in aşırtma vuruşunu kaleci Altay kurtarmayı başardı!
31' FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ! Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortasına ceza sahasında çok şık bir aşırtma vuruş yapan Pelkas'un şutu uzak köşeden ağlarla buluştu.
33' VAR DEVREDE! Maçın hakemi pozisyonu izlemeye karar verdi!
34' GOL İPTAL! VAR incelemesinde Valencia'nın gol öncesinde topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi.
36' Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Sehic'te kaldı.
37' Konyaspor'da Kravets ceza sahasının solunda topla buluştu, şut açısı aradı, ama bulamayınca ardından araya giren Serdar'a faul yaptı.
38' Fenerbahçe'de Ozan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Thiam kafayı vurdu, şutu kaleci Sehic'in kucağında kaldı.
42' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
44' İlk yarının sonuna en az beş dakika uzatma ilave edildi.
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 0-0 Konyaspor
45' Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın yerine Diego Perotti oyuna girdi.
45' Ve ikinci yarı Konyaspor'un santra vuruşuyla başladı.
51' Konyaspor'da Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Ardından ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.
58' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Valencia'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa altıpastan Perotti gelişine vurdu, araya giren savunma tehlikeyi önledi.
59' FENERBAHÇE'DEN BİR TEHLİKE DAHA! Ceza sahasının sağında topla buluşan Samatta'nın vuruşunu kaleci Sehic kurtardı!
59' Konyaspor'da Oğuz Kağan Güçtekin'in yerine Levan Shengelia oyuna girdi.
62' FENERBAHÇE BİR FIRSATI DAHA KAÇIRDI! Sarı-lacivertliler yakaladığı hızlı hücum fırsatını iyi değerlendiremedi ve Gustavo'nun ceza sahasından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
67' KONYASPOR ÖNE GEÇTİ! Sol kanattan yapılan ortayı ceza sahasının sağında Caner'in üzerinden yükselip içeri indiren Shengelia'nın pasına gelişine harika bir vole vuruşu yapan Jevtovic'in şutu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu.
77' KONYASPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kravets, ceza sahasının solunda topla buluştu, vuruşu ağları havalandırdı.
78' Kravets böylece bu sezon Süper Lig'deki beşinci golünü kaydetti.
80' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sokol Cikalleshi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
83' Konyaspor'da Alper Uludağ, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
88' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
90' Maçın sonuna en az 7 dakika uzatma ilave edildi.
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 0-2 Konyaspor
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets
Goller: 67' Jevtovic, 77' Kravets (Konyaspor)
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