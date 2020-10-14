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Adnan Menderes Resim ve Şiir Yarışması’nın başvuruları uzatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediyesi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Adnan Menderes’in vefatının 59.

Adnan Menderes Resim ve Şiir Yarışması’nın başvuruları uzatıldı

Koçarlı Belediyesi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Adnan Menderes’in vefatının 59. Yıldönümü kapsamında “Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes” konulu ulusal resim ve şiir yarışmasına son katılım tarihi, 27 Kasım 2020 tarihine uzatıldı.
Koçarlılı Merhum Demokrasi Şehidi Başbakan Adnan Menderes’in 59. vefat yıldönümü nedeniyle anısına düzenlenen ulusal resim ve şiir yarışmasına son katılım tarihi, resim yarışmasına başvuru yapacak olanların talepleri dikkate alınarak 27 Kasım 2020 tarihine uzatıldı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ödüllü “Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes” konulu ulusal resim ve şiir yarışmasına, kamuoyuna duyurdukları 17 Eylül’den bu yana yurdun her köşesinden onlarca şiir ve birçok resim çalışması yollandığını belirten Başkan Kaplan, beklentilerinin üstünde bir yoğun ilgiyle karşılaşmalarından ötürü de çok memnun olduklarını vurguladı.
“İnsanlarımızın vefası bizleri sevindirdi”
Koçarlı Belediyesi’nin Merhum Başvekil Adnan Menderes’in hatırasını yaşatmak için tarihinde ilk kez bu tür ulusal ölçekte bir yarışma düzenlediğini söyleyen Başkan Kaplan, “Ben öncelikle cennet yurdumuzun her bir köşe ve bucağından bu zamana kadar yarışmamıza katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Hakikaten bu yarışmamız vesilesiyle aynı zamanda hemşerimiz olan Demokrasi Şehidimiz Merhum Başvekil Adnan Menderes’e karşı Türkiye’nin dört bir yanından derin hisler ve vefa besleyen insanlarımız olduğunu da gördük. Bu da bizi ziyadesiyle duygulandırdı. Yarışmayı duyurduğumuz 17 Eylül’den bu yana katılım sağlamak ve detaylı bilgi almak için mesai saatlerimiz içinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze de birçok telefon geliyor. Yarışmanın son katılım tarihi olan 16 Ekim’in yaklaşmasıyla birlikte yağlı boya resim çalışmasıyla yarışmaya katılmak isteyen bazı vatandaşlarımızın süre uzatımıyla ilgili talepleri artmaya başladı. Bu talepleri dikkate alarak normalde 16 Ekim’de sonlanacak olan başvuru tarihini 27 Kasım Cuma gününe uzatma kararı aldık. Memleketimizde Menderes’e gönül vermiş tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz yarışmaya katılım davetimizi yineliyorum” dedi.

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