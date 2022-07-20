Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Adnan Menderes Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Adnan Menderes Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|230 + 6
|14406
|444.4691
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|27896
|420.81499
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|14921
|391.29734
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|62229
|378.66875
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|9907
|374.99685
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|70255
|370.3379
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|74157
|366.53166
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|70 + 2
|23295
|363.09023
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|21378
|354.91382
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|21428
|354.84362
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|116097
|330.25987
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|86487
|326.74447
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Turizm Rehberliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|50 + 2
|35490
|324.99083
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|102588
|319.10805
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|67757
|318.97987
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|50 + 2
|39864
|311.19141
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|149059
|308.24059
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|130103
|307.69808
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|230 + 6
|155127
|304.71082
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Turizm Rehberliği(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|40 + 1
|43275
|300.49265
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|168650
|297.27499
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|45067
|295.00955
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|202917
|284.65918
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Ebelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|207269
|279.10245
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|225754
|278.93339
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|197235
|277.1607
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|198125
|276.95368
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|205841
|275.25782
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|235057
|268.06305
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|244215
|267.49095
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|286339
|265.96164
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|288955
|265.4633
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|256558
|260.71021
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|302886
|257.14838
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|331446
|252.65812
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|286155
|251.67662
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Bitki Koruma(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|305166
|246.45027
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|381164
|245.46057
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|442802
|241.39201
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|334661
|239.03864
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|358956
|233.16873
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|538951
|228.74484
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Sanat Tarihi(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|507369
|228.66801
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|376170
|227.42588
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|563235
|223.47854
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|567257
|222.12924
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|585972
|203.96847
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Ekonometri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Ekonomi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Felsefe(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Maliye(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2021
|100
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Maliye(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Seyahat İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|35
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tarla Bitkileri(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Zootekni(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|35
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İktisat(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İktisat(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|
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