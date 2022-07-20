EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

20.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. YKS 2022 sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Tercih yapacak adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını araştırmayı sürdürüyor. Adnan Menderes Üniversitesi'ni hayal eden birçok aday da bu soruların cevabını merak ediyor. Peki Adnan Menderes Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte detaylar...

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Adnan Menderes Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Adnan Menderes Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.

Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 230 + 6 14406 444.4691
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 27896 420.81499
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 14921 391.29734
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 62229 378.66875
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 9907 374.99685
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 70255 370.3379
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 74157 366.53166
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2021 70 + 2 23295 363.09023
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 21378 354.91382
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 21428 354.84362
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 116097 330.25987
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 86487 326.74447
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Turizm Rehberliği(4 Yıllık) DİL 2021 50 + 2 35490 324.99083
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 102588 319.10805
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 67757 318.97987
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) (4 Yıllık) DİL 2021 50 + 2 39864 311.19141
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 149059 308.24059
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 130103 307.69808
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 230 + 6 155127 304.71082
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Turizm Rehberliği(İÖ) (4 Yıllık) DİL 2021 40 + 1 43275 300.49265
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 168650 297.27499
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) (4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 45067 295.00955
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 202917 284.65918
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 207269 279.10245
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 225754 278.93339
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 197235 277.1607
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 198125 276.95368
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 205841 275.25782
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 235057 268.06305
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 244215 267.49095
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 286339 265.96164
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 288955 265.4633
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 256558 260.71021
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 302886 257.14838
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 331446 252.65812
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 286155 251.67662
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Bitki Koruma(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 305166 246.45027
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 381164 245.46057
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 442802 241.39201
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 334661 239.03864
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 358956 233.16873
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 538951 228.74484
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Sanat Tarihi(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 507369 228.66801
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 376170 227.42588
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 563235 223.47854
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 567257 222.12924
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 585972 203.96847
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Bahçe Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Ekonomi(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Felsefe(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Gıda Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Lojistik Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Maliye(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 100 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Maliye(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Seyahat İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 35 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tarla Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Zootekni(4 Yıllık) SAY 2021 35 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 30 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandıKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!
Anahtar Kelimeler:
2 yıllık üniversite taban puanları 4 yıllık üniversite taban puanları adnan menderes üniversitesi taban puanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2022

Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2022

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.