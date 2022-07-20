Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. Peki Adnan Menderes Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Adnan Menderes Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu.

Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi: