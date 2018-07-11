MAGAZİN

Adnan Oktar'ın kediciği güneşlenirken gözaltına alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli olarak Adnan Oktar ve müritlerine yönelik yapılan operasyon sonucunda Bodrum’da tatil yapan bir kedicik de şezlongda güneşlenirken gözaltına alındı.

Adnan Oktar'ın kediciği güneşlenirken gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5b45dc1b537a0007d4d33ed4

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın 'kediciği' olarak bilinen B.B. isimli kadının ise Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta kaldığı belirlendi.

İşte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın en ünlü kedicikleriİşte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın en ünlü kedicikleri

Bodrum KOM amirliğince düzenlenen operasyon sonucu B.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. B.B.'nin evin önündeki havuzda şezlongda güneşlendiğini gören ekipler B.B.’yi gözaltına aldı.

5b45dbe2537a0007d4d33e9e

Sağlık kontrolünden geçirilen B.B.’nin işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

İHA

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Özge Sabuncu'nun aklı Cem Yılmaz'da kaldıÖzge Sabuncu'nun aklı Cem Yılmaz'da kaldı
SON DAKİKA! Ezhel'e bir dava daha!SON DAKİKA! Ezhel'e bir dava daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar adnan oktar kedicikleri

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özge Sabuncu'nun aklı Cem Yılmaz'da kaldı

Özge Sabuncu'nun aklı Cem Yılmaz'da kaldı

SON DAKİKA! Ezhel'e bir dava daha!

SON DAKİKA! Ezhel'e bir dava daha!

Eliz Sakuçoğlu: Cipimi bile borçla aldım...

Eliz Sakuçoğlu: Cipimi bile borçla aldım...

İşte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın en ünlü kedicikleri

İşte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın en ünlü kedicikleri

Hakan Çalhanoğlu'ndan o fotoğrafa ilk açıklama

Hakan Çalhanoğlu'ndan o fotoğrafa ilk açıklama

Bella Thorne dövmesini göstermek için...

Bella Thorne dövmesini göstermek için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.