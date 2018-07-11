Adnan Oktar'ın kediciği güneşlenirken gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın 'kediciği' olarak bilinen B.B. isimli kadının ise Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta kaldığı belirlendi.

Bodrum KOM amirliğince düzenlenen operasyon sonucu B.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. B.B.'nin evin önündeki havuzda şezlongda güneşlendiğini gören ekipler B.B.’yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.B.’nin işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

İHA

