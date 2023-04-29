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Adnan Oktar organize suç örgütüne operasyon! Ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Efeoğlu'na gözaltı

29.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 1şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'e yükselirken emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanların arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

Adnan Oktar organize suç örgütüne operasyon! Ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Efeoğlu'na gözaltı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra güncel bir yapılanma sürecine girildiği tespit edildi. Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

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İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

Örgütün dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaparak, dosya müştekileri ve örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 15 zanlı yakalanırken şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonun ardından yapılan çalışmalarda 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 17'ye yükseldi. Son alınan şüphelilerle birlikte emniyette olan toplam 10 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ŞENER ŞEN'İN YUEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre düzenlenen operasyon kapmasında gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu da bulunuyor. Efeoğlu, 2018 yılında Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Efeoğlu daha sonra tahliye olmuştu.

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