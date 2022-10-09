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Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" tutuklandı

09.10.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde "İsrail İmamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.

Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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