Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir

Daha önce Galatasaray'da 2. başkanlık görevini yapan Adnan Öztürk, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in transfer serzenişlerinde haklı olduğunu belirtirken, "Taraftarlar da beklenti içine sokuldu. Bence bu işler baştan açıklanmalıydı" ifadesini kullandı.
TÜM MAKAMLARA SAYGIM VAR
G.Saray'da tüm makamlara saygısının olduğunu belirten Öztürk, "Futbol takımının şu anda moral motivasyonunu Galatasaray ismi ayakta taşıyor. Orayı ayakta bir şekilde tutan Fatih Terim'dir. Başkanlık görevini şu an Fatih Terim yapıyor" dedi.
ADAYIM AÇIK ARA G.SARAY
Galatasaray'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Öztürk, "Hiç iddaa oynamadım hayatımda ama tamamıyla katlıyorum, açık ara bu sene şampiyon adayı Galatasaray'dır. Trabzon maçından gerekli derslerin alındığını görüyorum" ifadesini kullandı.
GALATASARAY'DA HESAP GÜNÜ
Galatasaray'da eylül ayı divan kurulu bugün yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz, mali konularda ve isteyeceği yetkiler için divanda üyelere bilgi verecek.
ONLARI TERİM BULDU
Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın milli takımdaki performansına da değinen Öztürk, "Onları Fatih hoca bulup çıkarıyor. Milli takımda forma giyiyorlar. İkisi de çok daha iyi olacaktır" dedi. (TAKVİM)
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