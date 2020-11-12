Adolfo Gaich'in menajeri: Beşiktaş'tan transfer teklifi aldık

Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin de açıkladığı gibi devre arası dönemde forvet transferi yapmak istiyor. Siyah-beyazlılarla ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli futbolcu Adolfo Gaich, Beşiktaş'a mı transfer olacak? İşte detaylar...
CSKA Moskova'da forma giyen Arjantinli oyuncu Adolfo Gaich'in menajeri Pablo Caro, Rus basınına futbolcunun durumuyla ilgili bir itirafta bulundu.
Pablo Caro, 21 yaşındaki golcü isim için Beşiktaş'tan transfer teklifi aldıklarını doğruladı. Caro, "Transferin son günleriydi. Beşiktaş, Feyenoord, Sheffield United oyuncum için teklif yaptı. Onlar kendisi için gerekli bedeli ödemeye hazırdı. Ancak; Gaich takımda kalmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.
Golcü oyuncu sezon başında CSKA Moskova'ya 8.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 2025'e kadar sözleşme imzalayan futbolcu, bu sezon Rus ekibinde 12 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Gaich, kariyerinde daha önce San Lorenzo ekibinde oynadı. 2019 yılında futbolcu lig, kupa ve mili takım olmak üzere toplam 21 maçta 12 gol 1 asistlik katkı vermişti.
(AJANSSPOR)
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