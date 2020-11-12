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Domagoj Vida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 12.11.2020 08:34 | Son Güncelleme

Türkiye - Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida’nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin pazartesi günü, İsveç maçı için alınan örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek, resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.

Domagoj Vida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

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Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı. Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.

ÖZET | Türkiye-Hırvatistan: 3-3ÖZET | Türkiye-Hırvatistan: 3-3

Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.

KAYNAK: AA / DHA
FOTOĞRAF: İHA / AA

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