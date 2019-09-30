Adramytteion Antik Kenti'nde ilk tarım izleri ortaya çıktı

Burhaniye ilçesinin kırsal Kızıklı ve Börezli mahalleleri yakınındaki Sülüklüçeşme mevkisinde konumlanan düzleşmiş höyük yerleşiminde çalışma yaptıklarını belirten Özgen, "Bergaztepe ile Kalkolitik döneme kadar buradaki kültür sürecini takip edebiliyorduk fakat Sülüklüçeşme buluntularıyla Neolitik döneme kadar bu süreci yani ilk tarım topluluklarının dönemine kadar çekebiliyoruz." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda elde edilen bulguların çok önemli olduğunu söyledi.

Özgen, gerçekleştirdikleri yüzey araştırmalarının en erken buluntu veren saptamalarının prehistorik (tarih öncesine ait) tespitler olduğunu dile getirdi.

Tarım topluluklarıyla ilgili ipuçlarına ulaştıkları bölgenin coğrafi yapısına değinen Özgen, şöyle konuştu:

"Burhaniye ilçesi Kızıklı Mahallesi'nin yaklaşık 600 metre güneydoğusunda Sülüklüçeşme'nin güneyinde konumlanan alan, Köydere ve Damlarca Deresi arasında nispeten düzlük bir topoğrafyaya sahip. Yüzeyden tanımlanabilir mimarinin saptanamadığı yerleşimde yapılan incelemelerde, oldukça fazla sayıda çay taşı ve sileks malzeme tespit edildi. Bunların büyük çoğunluğu alet endüstrisinden arta kalan atık malzeme niteliğinde olup 10 çekirdek ve bunun yanı sıra iki mikrolit parçasından oluşuyor. Bu prehistorik saptamalar arasında baltalar, parçalı olarak ele geçen öğütme tablası ile üç silindirik ezgi taşı, taş buluntular yer alıyor."

Özgen, Adramytteion Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 3 yıl önce bulunan 1200 yıllık kiliseyle ilgili belgeleme ve araştırma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.