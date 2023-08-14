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Adrenalin Parkta afet eğitimi

14.08.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürsu Arama Kurtarma Ekibi ( GÜRAK) halka açık bir eğitim kampı düzenledi. Birbirinden özel içeriklerin ve donanımlı konukların yer aldığı kampa gençler yoğun ilgi gösterdi.

Adrenalin Parkta afet eğitimi

Gürsu Arama Kurtarma ekibi (GÜRAK ) Ericek Adrenalin Park’ta düzenlenen eğitim kampında bir araya geldi. Ücretsiz ve halka açık şekilde düzenlenen kampta birbirinden farklı eğitimler verildi. İki güne yayılan kampta, afet bilinci, stres yönetimi, yangın, haberleşme ve ulusal esasları eğitimi gibi arama kurtarma ve afet durumlarında gerekli olan çok önemli başlıklar kampa katılanlarla paylaşıldı. Ücretsiz düzenlenen etkinliğe vatandaşlardan da yoğun katılım oldu. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği kampta çadır ve istasyon kurulumu gibi önemli teknik bilgiler de verildii. GÜRAK Başkanı Volkan Altıntaş, “Gürsulu vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine bu kampı düzenledik ve birbirinden uzman konuklar ile gelen vatandaşlarımızı buluşturduk. Amacımız doğru bilgiyi onlara aktarabilmekti. Bunu da başardık. Diğer kamplarımızda afet konusunda yine farkındalık oluşturmaya çalışacağız” dedi.

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