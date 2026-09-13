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Adrian Benedyczak durmuyor! Süper Lig'de 15 gollük müthiş seri

Kasımpaşa'nın Polonyalı golcüsü Adrian Benedyczak, Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Adrian Benedyczak durmuyor! Süper Lig'de 15 gollük müthiş seri
Burak Kavuncu
Adrian Benedyczak

Adrian Benedyczak

POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Adrian Benedyczak, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda skora yaptığı katkıyla öne çıkıyor. Kasımpaşa forması giyen Polonyalı forvet, Şubat 2026'dan bu yana çıktığı 20 lig maçında 15 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.

HER MAÇTA SKORA KATKI

Adrian Benedyczak durmuyor! Süper Lig de 15 gollük müthiş seri 1

Benedyczak, son dönemde Kasımpaşa'nın hücumdaki en önemli silahlarından biri haline geldi. Trabzonspor ve Çorum FK karşılaşmalarında gol atan golcü, Başakşehir maçında asist yaparken Amed SF ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da fileleri havalandırdı.

20 MAÇTA 15 GOL, 2 ASİST

Polonyalı futbolcunun Şubat 2026'dan bu yana Süper Lig'deki performansı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Benedyczak, 20 maçta 15 gol ve 2 asist üreterek toplam 17 gole doğrudan katkı sağladı.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA SAHNEYE ÇIKTI

Benedyczak, Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada da takımını yalnız bırakmadı. Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Polonyalı golcü, skoru 1-1'e getirerek takımına önemli bir katkı daha yaptı.

KASIMPAŞA'NIN GOL UMUDU

Adrian Benedyczak, istikrarlı performansıyla Kasımpaşa'nın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. 20 maçta 15 gole ulaşan golcü oyuncu, her geçen hafta takımının skor yükünü daha fazla üstleniyor.

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Gençlerbirliği Gençlerbirliği
1 - 2
Kasımpaşa Kasımpaşa

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Kasımpaşa
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