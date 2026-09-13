Coventry-Brighton maçında bir ilk! VAR konuşmaları herkesi şaşırttı!

Brighton, Premier Lig'in 4. haftasında Coventry deplasmanında farklı bir galibiyete imza attı. Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı mücadelede konuk ekip rakibini 5-0 mağlup ederken, karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri Awoniyi'nin kırmızı kartı oldu.

AWONIYI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Coventry forması giyen Taiwo Awoniyi, karşılaşmanın 53. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Nijeryalı futbolcunun rakibine yönelik müdahalesi sonrasında hakem, pozisyonu şiddetli hareket olarak değerlendirdi.

VAR KONUŞMALARI STADYUM EKRANINDA

Kırmızı kart kararının ardından hakemler ile VAR ekibi arasındaki diyaloglar stadyumdaki ekranlara yansıtıldı. Yardımcı hakemin, "Dirseğiyle yüzüne vurdu" ifadelerini kullandığı görüldü.

Hakem ise kararını, "Nihai karar şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart" sözleriyle açıkladı.

VAR ekibinden de pozisyonla ilgili değerlendirme geldi. VAR hakemi, "Bir hamle var. Sahadaki şiddetli hareket gerekçeli kırmızı kart kararı onaylanıyor" ifadeleriyle sahadaki kararı destekledi.

BRIGHTON'DAN 5-0'LIK GALİBİYET

Brighton'ın farklı galibiyetinde Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye, Pascal Gross, Lewis Dunk ve Yasin Ayari'nin golleri rol oynadı. Coventry'de Awoniyi'nin kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Brighton puanını 7'ye yükseltirken Coventry ilk 4 haftada henüz puanla tanışamadı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Coventry'de ise Sidiki Cherif, mücadelenin 60. dakikasında oyuna dahil oldu.