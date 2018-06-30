Jack Wilshere için şok sözler
"Jack Wilshere, Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"
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Arsenal'in eski futbolcusu Adrian Clarke, 17 yıllık Arsenal kariyerini bitiren ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Jack Wilshere ile ilgili TV'de yorum yaptı.
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"Bu transfer nedeniyle kızgınım, hatta biraz üzgünüm!" diyerek sözlerine başlayan Adrian Clarke,
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"Jack, Türk futboluna gitmeyi tercih edecekse, kariyeri için yanlış bir karar vermiş olacak.
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Kariyerinin sıradaki durağını parayı ön plana alarak belirlememesi gerekiyor.
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Şu ana kadar yeterince para kazandı, en iyi parayı veren yer nereyse oraya gitmemeli" yorumunu yaptı.
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"DÜZGÜN BİR LİGE GİTSİN! TÜRK LİGİ İYİ DEĞİL" | Arsenal'in eski yıldızı, "Kariyeri açısından dikkatlice bir karar vermeli, Türkiye'ye gitmeyi seçerse bu para için olacaktır.
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Ona orta sıra Premier Lig kulüplerinden doğru bir teklif gelecektir. Wolves ve Fulham onun transferini istiyor. Bu iki takım ona çok uygun.
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Newcastle gibi bir kulüp ise onun için fantastik olacaktır. Ayrıca, yurt dışına gitmesine de karşı değilim.
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Fakat, gidecekse doğru düzgün bir lige gitsin! İspanya, Fransa veya İtalya olabilir.
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Türk Ligi iyi bir lig değil" ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.
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"PARAYI TERCİH EDİYORSA, WILSHERE SALAKTIR" | Adrian Clarke, "Bu tercih, kariyeri açısından geri adım olur.
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Fenerbahçe'ye giderse İngiltere Milli Takımı'na bir daha geri dönemez.
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Kariyerinin bu noktasında parayı tercih ediyorsa, Jack Wilshere salaktır" sözleriyle yorumunu noktaladı.
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