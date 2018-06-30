Jack Wilshere için şok sözler

"Jack Wilshere, Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"

1 / 13 Arsenal'in eski futbolcusu Adrian Clarke, 17 yıllık Arsenal kariyerini bitiren ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Jack Wilshere ile ilgili TV'de yorum yaptı.

2 / 13 "Bu transfer nedeniyle kızgınım, hatta biraz üzgünüm!" diyerek sözlerine başlayan Adrian Clarke,

3 / 13 "Jack, Türk futboluna gitmeyi tercih edecekse, kariyeri için yanlış bir karar vermiş olacak.

4 / 13 Kariyerinin sıradaki durağını parayı ön plana alarak belirlememesi gerekiyor.

5 / 13 Şu ana kadar yeterince para kazandı, en iyi parayı veren yer nereyse oraya gitmemeli" yorumunu yaptı.

6 / 13 "DÜZGÜN BİR LİGE GİTSİN! TÜRK LİGİ İYİ DEĞİL" | Arsenal'in eski yıldızı, "Kariyeri açısından dikkatlice bir karar vermeli, Türkiye'ye gitmeyi seçerse bu para için olacaktır.

7 / 13 Ona orta sıra Premier Lig kulüplerinden doğru bir teklif gelecektir. Wolves ve Fulham onun transferini istiyor. Bu iki takım ona çok uygun.

8 / 13 Newcastle gibi bir kulüp ise onun için fantastik olacaktır. Ayrıca, yurt dışına gitmesine de karşı değilim.

9 / 13 Fakat, gidecekse doğru düzgün bir lige gitsin! İspanya, Fransa veya İtalya olabilir.

10 / 13 Türk Ligi iyi bir lig değil" ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

11 / 13 "PARAYI TERCİH EDİYORSA, WILSHERE SALAKTIR" | Adrian Clarke, "Bu tercih, kariyeri açısından geri adım olur.

12 / 13 Fenerbahçe'ye giderse İngiltere Milli Takımı'na bir daha geri dönemez.