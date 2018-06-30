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"Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

Jack Wilshere'ın transferini değerlendiren eski futbolcu, İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda salaklık yapacağını ifade etti. İşte detaylar...

Jack Wilshere için şok sözler

"Jack Wilshere, Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"

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Arsenal'in eski futbolcusu Adrian Clarke, 17 yıllık Arsenal kariyerini bitiren ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Jack Wilshere ile ilgili TV'de yorum yaptı.

Arsenal'in eski futbolcusu Adrian Clarke, 17 yıllık Arsenal kariyerini bitiren ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Jack Wilshere ile ilgili TV'de yorum yaptı.
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"Bu transfer nedeniyle kızgınım, hatta biraz üzgünüm!" diyerek sözlerine başlayan Adrian Clarke,

"Bu transfer nedeniyle kızgınım, hatta biraz üzgünüm!" diyerek sözlerine başlayan Adrian Clarke,
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"Jack, Türk futboluna gitmeyi tercih edecekse, kariyeri için yanlış bir karar vermiş olacak.

"Jack, Türk futboluna gitmeyi tercih edecekse, kariyeri için yanlış bir karar vermiş olacak.
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Kariyerinin sıradaki durağını parayı ön plana alarak belirlememesi gerekiyor.

Kariyerinin sıradaki durağını parayı ön plana alarak belirlememesi gerekiyor.
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Şu ana kadar yeterince para kazandı, en iyi parayı veren yer nereyse oraya gitmemeli" yorumunu yaptı.

Şu ana kadar yeterince para kazandı, en iyi parayı veren yer nereyse oraya gitmemeli" yorumunu yaptı.
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"DÜZGÜN BİR LİGE GİTSİN! TÜRK LİGİ İYİ DEĞİL" | Arsenal'in eski yıldızı, "Kariyeri açısından dikkatlice bir karar vermeli, Türkiye'ye gitmeyi seçerse bu para için olacaktır.

"DÜZGÜN BİR LİGE GİTSİN! TÜRK LİGİ İYİ DEĞİL" | Arsenal'in eski yıldızı, "Kariyeri açısından dikkatlice bir karar vermeli, Türkiye'ye gitmeyi seçerse bu para için olacaktır.
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Ona orta sıra Premier Lig kulüplerinden doğru bir teklif gelecektir. Wolves ve Fulham onun transferini istiyor. Bu iki takım ona çok uygun.

Ona orta sıra Premier Lig kulüplerinden doğru bir teklif gelecektir. Wolves ve Fulham onun transferini istiyor. Bu iki takım ona çok uygun.
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Newcastle gibi bir kulüp ise onun için fantastik olacaktır. Ayrıca, yurt dışına gitmesine de karşı değilim.

Newcastle gibi bir kulüp ise onun için fantastik olacaktır. Ayrıca, yurt dışına gitmesine de karşı değilim.
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Fakat, gidecekse doğru düzgün bir lige gitsin! İspanya, Fransa veya İtalya olabilir.

Fakat, gidecekse doğru düzgün bir lige gitsin! İspanya, Fransa veya İtalya olabilir.
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Türk Ligi iyi bir lig değil" ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

Türk Ligi iyi bir lig değil" ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.
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"PARAYI TERCİH EDİYORSA, WILSHERE SALAKTIR" | Adrian Clarke, "Bu tercih, kariyeri açısından geri adım olur.

"PARAYI TERCİH EDİYORSA, WILSHERE SALAKTIR" | Adrian Clarke, "Bu tercih, kariyeri açısından geri adım olur.
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Fenerbahçe'ye giderse İngiltere Milli Takımı'na bir daha geri dönemez.

Fenerbahçe'ye giderse İngiltere Milli Takımı'na bir daha geri dönemez.
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Kariyerinin bu noktasında parayı tercih ediyorsa, Jack Wilshere salaktır" sözleriyle yorumunu noktaladı.

Kariyerinin bu noktasında parayı tercih ediyorsa, Jack Wilshere salaktır" sözleriyle yorumunu noktaladı.
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Anahtar Kelimeler:
Jack Wilshere Adrian Clarke Fenerbahçe arsenal

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