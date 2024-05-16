Adriana Lima, Heidi Klum, Bella Hadid... Hepsinin onunla tanıdık: Victoria's Secret dönüyor

Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Gisele Bündchen ve Miranda Kerr gibi podyumda fırtına gibi esen modellerin yolu önce Victoria’s Secret'tan geçti.

Devamlı aynı vücuda sahip olmak için diyet yapmak ve ‘ideal’ kiloda kalmak için büyük çaba göstermek zorunda kalsalar bile o podyumda olmak için çabalayan modellerin en büyük hayaliydi Victoria’s Secret.

Gerçek dışı güzellik algısı eleştirilerine maruz kalan Victoria's Secret defilesi 4 yıl aradan sonra geri dönüyor.

NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Son olarak 2018'de düzenlenen gösterinin sonbahar aylarında gerçekleşeceği açıklandı.



Ünlü lüks iç giyim markası "Yorumlarınızı okuduk ve sizi dinledik. Victoria's Secret Defilesi GERİ DÖNDÜ ve bugün kim olduğumuzun yanı sıra bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyi - gösteriş, podyum, kanatlar, müzikal eğlence ve daha fazlasını - yansıtacak! Bizi izlemeye devam edin… Buradan sonra daha da ikonik hale geliyor" açıklamasında bulundu.







