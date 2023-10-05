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  4. Adriana Lima lüks otelde şoku yaşadı! Tahtakuruları yedi

Adriana Lima lüks otelde şoku yaşadı! Tahtakuruları yedi

05.10.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Ünlü süper model Adriana Lima, beş yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Victoria's Secret'ın yeni ürün tanıtımında boy göstermişti. Ardından Paris Moda Haftası'na katılan güzel model tahtakurularının hedefi oldu.

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Adriana Lima, eski formuna kavuşmuş haliyle dikkat çekiyordu. Doğum kilolarıyla sık sık gündeme gelen Lima, Victoria's Secret için yine poz vermişti.

Şu sıralar Paris Moda Haftası'nda olan model sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Lima, otelde geçirdiği bir gecenin ardından hayranlarını meraklandıran bir fotoğraf paylaştı.

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Lima paylaşımına 'İpucu vereyim, tahtakuruları,' notunu ekledi.

Daha öncesinde Paris hükümeti, şehrin tahtakurusu istilasına uğradığını açıklamıştı.


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